أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 30-8-2023 في مصر.. تراجع في 4 شركات وارتفاع 3 جنيهات في «مكة المكرمة»

تباينت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 30-8-2023 في مصر، حيث شهدت 4 شركات انخفاضا يتراوح من 50 قرشًا إلي 2 جنيه دفعة واحدة، مع استقرار 5 شركات أخرى، وارتفاع شركة واحدة.

وتراجعت أسعار الكتاكيت في القاهرة، الوطنية، الوادي، المصرية الهولندية، واستقرت في شركات نيوهوب ايجيبت، الحمد، العناني، نيوجين، رواد النيل.

بينما ارتفع سعر البيع في شركة مكة المكرمة بنحو 3 جنيهات دفعة واحدة.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 18 جنيهًا بدلا من 21.25 جنيه

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 21 جنيهًا

شركة الحمد للأعلاف والدواجن 21 جنيهًا

شركة الوطنية 19 جنيهًا بدلا من 21 جنيهًا

شركة الوادي 20 جنيهًا بدلا من 21 جنيهًا

شركة العناني 22 جنيهًا

شركة مكة المكرمة 15 جنيهًا بدلا من 12 جنيهًا

شركة المصرية الهولندية 18 جنيهًا بدلا من 18.5 جنيه

شركة نيوجين 22.5 جنيه

شركة رواد النيل 20 جنيهًا

يشار إلى أن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار سنويًّا، وفقًا لبيانات شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة.

وبذلك يكون متوسط أسعار الكتاكيت في السوق المحلية 15 جنيهًا في شركات الدواجن، بينما أعلى سعر بيع 22.5 جنيه.