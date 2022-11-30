أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 30-11-2022 في مصر.. 3 جنيهات تراجعا في «الحمد»

حافظت أسعار الكتاكيت اليوم في مصر، الأربعاء 30-11-2022، على معدلات بيعها في السوق المحلية، وذلك بعد، التراجعات التي حدثت أمس، في حين لحقت اليوم شركة الحمد بباقي الشركات التي تراجعت.

وانخفض سعر بيع الكتاكيت اليوم في شركة الحمد بنحو 3 جنيهات دفعة واحدة، بعد أن كانت بنحو 6 جنيهات، اصبح سعر البيع لديها 3 جنيهات.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

القاهرة للدواجن 1.5 جنيه

نيوهوب إيجيبت للدواجن 4 جنيهات

الحمد للأعلاف والدواجن 3 جنيهات بدلا من 6 جنيهات

الوطنية 4 جنيهات

الفيروز 4.5 جنيه

العناني 4.5 جنيه

أمات 4 جنيهات

الوادي 4 جنيهات

البنا 4 جنيهات

رواد النيل 3 جنيهات

المصرية الهولندية 2 جنيه

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، في حين تضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

يذكر أن الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة، قال، في تصريحات سابقة، إن الدواجن والكتاكيت تحتاج إلى أعلاف شهريًّا بكَمية تصل إلى 1.5 مليون طن، ما بين ذرة، وفول صويا.

وتستحوذ مبيعات شركات الدواجن على النسبة الكبرى من مبيعات الكتاكيت في السوق المحلية، مقارنة مع مبيعات تجار التجزئة بالأسواق الشعبية المنتشرة في محافظات الجمهورية.