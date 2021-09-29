أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 29-9-2021

ارتفعت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الأربعاء 29-9-2021 ، في شركات العناني و الفيروز و الوطنية بنحو 25 قرشا لكل منهما ، مع ثبات سعر البيع في كل من شركات القاهرة للدواجن و الوادي و الاسكندريه للدواجن ، و توقع تجار الدواجن في الاسواق المحلية استمرار إرتفاع أسعار البيع في الشركات المنتجة للكتاكيت الاسبوع الجاري .

و توقع التجار أن يظل سعر شركة الوطنية 12.75 جنيه هو الأقرب لاعلي سعر بيع و هي شركة نبوهوب ايجيبت للدواجن و الذي يصل سعر بيع الكتاكيت لديها ل 13.25 جنيه .

أسعار الكتاكيت البيضاء في مصر

سعر الكتاكيت البيضاء لدى شركة العناني 12.25 جنيه بدلا من 12 جنيها ، و الوطنية 12.75 جنيه بدلا من 12.50 جنيه ،والقاهرة للدواجن 11.25 جنيه ، والإسكندرية للدواجن 10.5 جنيه، والفيروز 11.5 جنيه بدلا من 11.25 جنيه .

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

و استقر سعر بيع الكتاكيت البيضاء في شركة الوادي للدواجن على نفس اسعار يوم امس الثلاثاء حيث يبلغ سعر البيع 11.5 جنيه

أسعار الكتاكيت عمر يوم

ومازالت أسعار بيع الكتاكيت عمر يوم واحد مستمرة في استقرارها في الأسواق المحلية، حيث يتراوح سعر الشركات من 4.5 جنيه إلى 6 جنيهات، بينما سعر البيع لدى الأهالي من خلال التربية المنزلية من 3.5 جنيه إلى 5.5 جنيه.