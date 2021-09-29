اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 29-9-2021

ارتفاع سعر بيع العناني و الفيروز و الوطنية
محمد مجدي 9:18 ص, الأربعاء, 29 سبتمبر 21 9:18 ص, الأربعاء, 29 سبتمبر 21

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ارتفعت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الأربعاء 29-9-2021 ، في شركات العناني و الفيروز و الوطنية بنحو 25 قرشا لكل منهما ، مع ثبات سعر البيع في كل من شركات القاهرة للدواجن و الوادي و الاسكندريه للدواجن ، و توقع تجار الدواجن في الاسواق المحلية استمرار إرتفاع أسعار البيع في الشركات المنتجة للكتاكيت الاسبوع الجاري .

و توقع التجار أن يظل سعر شركة الوطنية 12.75 جنيه هو الأقرب لاعلي سعر بيع و هي شركة نبوهوب ايجيبت للدواجن و الذي يصل سعر بيع الكتاكيت لديها ل 13.25 جنيه .

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أسعار الكتاكيت البيضاء في مصر

سعر الكتاكيت البيضاء لدى شركة العناني 12.25 جنيه بدلا من 12 جنيها ، و الوطنية 12.75 جنيه بدلا من 12.50 جنيه ،والقاهرة للدواجن 11.25 جنيه ، والإسكندرية للدواجن 10.5 جنيه، والفيروز 11.5 جنيه بدلا من 11.25 جنيه .

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

و استقر سعر بيع الكتاكيت البيضاء في شركة الوادي للدواجن على نفس اسعار يوم امس الثلاثاء حيث يبلغ سعر البيع 11.5 جنيه

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أسعار الكتاكيت عمر يوم

ومازالت أسعار بيع الكتاكيت عمر يوم واحد مستمرة في استقرارها في الأسواق المحلية، حيث يتراوح سعر الشركات من 4.5 جنيه إلى 6 جنيهات، بينما سعر البيع لدى الأهالي من خلال التربية المنزلية من 3.5 جنيه إلى 5.5 جنيه.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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