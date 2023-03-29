أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 29-3-2023 في مصر.. تراجع بالقاهرة للدواجن 2.5 جنيه

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 19-3-2023 في مصر، تذبذبا في الشركات العاملة بالسوق المحلية، ما بين ارتفاع وانخفاض.

حيث انخفضت أسعار الكتاكيت اليوم في شركة القاهرة بنحو 2.5 جنيه دفعة واحدة، مع ثبات كل من الفيروز، الوادي، العناني، مكة المكرمة، صيصان مصر، رواد النيل.

وما زالت أسعار الكتاكيت تشهد عدم استقرار في حركة الأسعار، خاصة مع حلول شهر رمضان.

بينما قفزت أسعار الكتاكيت اليوم في كل من الوطنية، المصرية الهولندية، نيوجين.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 10.5 جنيه بدلا من 13 جنيها

شركة الفيروز 12 جنيها

شركة الوطنية 14 جنيهًا بدلا من 13.5 جنيه

شركة الوادي 15 جنيها

شركة العناني 16 جنيها

شركة مكة المكرمة 12 جنيهًا

شركة المصرية الهولندية 10 جنيهات بدلا من 7 جنيهات

شركة صيصان مصر 11.5 جنيه

شركة نيوجين 13 جنيه بدلا من 10 جنيهات

شركة رواد النيل 14 جنيهًا

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، وتضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

وكان الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، قد قال في تصريحات سابقة، إن أسعار الكتاكيت تشهد تراجعًا كبيرًا، وذلك مؤشر غير جيد نتيجة عزوف المربّين عن دخول سلالات جديدة نظرًا لارتفاع أسعار الأعلاف في السوق المحلية.

وبذلك تتراوح أسعار الكتاكيت اليوم في السوق المحلية بين 10 جنيهات أقل سعر، و16 جنيهًا أعلى سعر في شركات الدواجن.