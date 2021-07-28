اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 28-7-2021

هدوء في حركة البيع والشراء
محمد مجدي 3:57 م, الأربعاء, 28 يوليو 21 3:57 م, الأربعاء, 28 يوليو 21

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تواصل أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 28-7-2021 استقرارها بمعدلات البيع والشراء لدى شركات الدواجن الكبرى، في الأسواق المحلية على مدار الأسبوع الماضي، والتي جاءت بعد الارتفاعات التي شهدتها أسعار الكتاكيت في شركات الدواجن مؤخرا، وأرجع تجار دواجن تلك الارتفاعات في أسعار الكتاكيت إلي انتهاء موسم عيد الأضحى، وزيادة الطلب على الكتاكيت والدواجن .

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أسعار الكتاكيت البيضاء في مصر

وبلغ سعر الكتكوت في شركة العناني 8.75 جنيه، والمراعي 6 جنيهات، والقاهرة 7.75 جنيه، والوطنية 8.25 جنيه، والإسكندرية 5.5 جنيه، والفيروز 7.5 جنيه .

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

استقرت أسعار بيع الكتاكيت البيضاء اليوم الأربعاء في شركة الوادي للدواجن عند سعر 8.25 جنيه بعد ارتفاع يوم الأحد الماضي بنحو جنيه .

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أسعار الكتاكيت عمر يوم

استقر سعر الكتكوت عمر يوم بين التجار ليتراوح من 2.5 إلى 4 جنيهات، ولدى الأهالي من 2 إلى 3.5 جنيه مع احتمالية زيادة أسعار الكتاكيت عمر يوم واحد خلال اليومين المقبلين.

شهدت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الأربعاء استقرارا في حركة البيع والشراء لدى شركات الدواجن الكبرى العاملة في قطاع الثروة الداجنة في الأسواق المحلية.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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