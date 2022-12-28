أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 28-12-2022 في مصر

شهدت أسعار الكتاكيت في مصر اليوم الأربعاء 28-12-2022، وذلك في شركات الدواجن العاملة في قطاع الثروة الداجنة، والتي ارتفعت امس الثلاثاء بشكل كبير، وهي الزيادة الرابعة الأسبوع الجاري.

وتستحوذ مبيعات شركات الدواجن على النسبة الكبرى من مبيعات الكتاكيت في السوق المحلية، مقارنة مع مبيعات تجار التجزئة بالأسواق الشعبية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

القاهرة للدواجن 6 جنيهات

نيوهوب إيجيبت للدواجن 8.5

الحمد للأعلاف والدواجن لا يوجد إنتاج اليوم .. سعر أمس 3 جنيهات

الوطنية 8.5 جنيه

الفيروز 6.5

العناني 8.75 جنيه

أمات 8 جنيهات

الوادي 7 جنيهات

البنا 6 جنيهات

رواد النيل 3 جنيهات

المصرية الهولندية 5 جنيهات

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، في حين تضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

يُذكر أن عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة، قال في تصريحات سابقة، إن الدواجن والكتاكيت تحتاج إلى أعلاف شهريًّا بكَمية تصل إلى 1.5 مليون طن، ما بين ذرة، وفول صويا.