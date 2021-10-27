اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 27-10-2021

تراجع 75 قرشا في سعر القاهرة للدواجن
محمد مجدي 9:10 ص, الأربعاء, 27 أكتوبر 21 9:10 ص, الأربعاء, 27 أكتوبر 21

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حالة من الهدوء شهدتها اسعار الكتاكيت اليوم الاربعاء 27-10-2021 في الاسواق المحلية نتيجة استقرار اسعار كبري شركات الدواجن العاملة في الثروة الداجنة في السوق المحلية ، في حين تراجع سعر شركة القاهرة للدواجن بنحو 75 قرشا في الكتكوت الواحد .

أسعار الكتاكيت البيضاء في مصر

شركة العناني 13.5 جنيه، القاهرة للدواجن 13 جنيها بدلا من 13.75 جنيه ، نيوهوب إيجيبت للدواجن 14.5 جنيه، الحمد للأعلاف والدواجن 12 جنيها، وشركة الفيروز 12.5 جنيه، والوطنية 14.25، الكيان 13.5 جنيه، ومكة المكرمة 13 جنيهًا.

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شركة الحرمين 11 جنيها، ستارفيد 13 جنيها بدلا من 12.5 جنيه، ناسكو إيجيبت 11.5 جنيه، نيوجين 13.25 جنيه، المصرية الهولندية 10.75 جنيه، أمات 12.5 جنيه، رواد النيل 11.5 جنيه .

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

تحافظ اسعار الكتاكيت البيضاء فى شركة الوادي للدواجن على سعر البيع منذ بداية شهر أكتوبر الجاري حيث يبلغ سعر البيع 12.75 جنيه، ولم يحدث أي تغيير في سعر البيع .

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أسعار الكتاكيت عمر يوم

شهدت أسعار بيع الكتاكيت عمر يوم في الأسواق المحلية اليوم الاربعاء هدوء مستمر في البيع والشراء لدي شركات الدواجن والتربية المنزلية، مع هدوء في حركة البيع على نفس أسعار الأسبوع الماضي.

و مازال سعر بيع الكتكوت عمر يوم في الشركات من 5 إلى 8 جنيهات، بينما سعر البيع لدى الأهالي من خلال التربية المنزلية من 3.5 جنيه إلى 5.5 جنيه.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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