أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 26-4-2023 في مصر.. «العناني» تتراجع جنيهين وارتفاع «القاهرة للدواجن» و«الوادي»

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 26-4-2023 في مصر تباينًا في شركات الدواجن العاملة بالسوق المحلية، حيث انخفض سعر البيع في شركة العناني، وارتفع سعر البيع بشركتي القاهرة للدواجن والوادي.

حيث تراجع سعر البيع في “العناني” بنحو 2 جنيه دفعة واحدة، مقارنة بسعر أمس، بينما قفز بنحو 50 قرشًا في “القاهرة للدواجن”، و25 قرشًا في “الوادي”.

بينما استقرت أسعار البيع في باقي أكبر 7 شركات عاملة بالسوق المحلية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

وتراوحت أسعار الكتاكيت في الشركات اليوم ما بين 9.5 جنيه أقل سعر، و14 جنيهًا أعلى سعر.

كان سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، قد أكد استمرار الهبوط بأسعار الكتاكيت، التي من شأنها هبوط مستقبليّ في سعر الدواجن بالأسواق.

وقال السيد إنه مع زيادة أسعار الكتاكيت، ستعود حركة المبيعات إلى طبيعتها مرة أخرى، مع زيادة المعروض من الدواجن بالأسواق المحلية.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 11 جنيهًا بدلًا من 10.5 جنيه

شركة الفيروز 10.5 جنيه

شركة الوطنية 12 جنيهًا

شركة الوادي 11 جنيهًا بدلًا من 10.75 جنيه

شركة العناني 14 جنيهًا بدلًا من 16 جنيهًا

شركة مكة المكرمة 10 جنيهات

شركة المصرية الهولندية 10 جنيهات

شركة صيصان مصر 9 جنيهات

شركة نيوجين 11.5 جنيه

شركة رواد النيل 9.5 جنيه

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، وتضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

وتشهد أسعار الكتاكيت في مصر ثباتًا تامًّا، مع ركود في المبيعات نتيجة إجازة عيد الفطر المبارك، والتي استمرت 3 أيام منذ الجمعة الماضي وحتى الأحد.