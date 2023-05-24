أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 24-5-2023 في مصر.. تراجع في 5 شركات كبرى

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 24-5-2023 بمصر، تراجعًا ملحوظًا في عدد من شركات الدواجن الكبرى العاملة في قطاع الثروة الداجنة.

بينما استقر سعر البيع في الفيروز، مكة المكرمة، نيوجين، صيصان مصر، المصرية الهولندية.

وتراجعت أسعار الكتاكيت اليوم في 5 شركات، من 50 قرشًا إلى 3.5 جنيه دفعة واحدة في الكتكوت الواحد.

وبذلك يصبح متوسط سعر الكتكوت الواحد في السوق المحلية بين 10.25 جنيه في شركات الدواجن، بينما أعلى سعر بيع هو 16 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 10.25 جنيه بدلا من 12.25 جنيه

شركة الفيروز 14 جنيهًا

شركة الوطنية 11 جنيهًا بدلا من 14.5 جنيه

شركة الوادي 14.5 جنيه بدلا من 15 جنيهًا

شركة العناني 16 جنيهًا بدلا من 19 جنيها سعر الاثنين الماضي

شركة مكة المكرمة 10 جنيهات

شركة المصرية الهولندية 13 جنيها

شركة صيصان مصر 13 جنيهًا

شركة نيوجين 15.5 جنيه

شركة رواد النيل 12.5 جنيه بدلا من 13 جنيهًا

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا.