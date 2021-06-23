اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 23-6-2021

الركود يسيطر على سوق الكتاكيت
محمد مجدي 12:31 ص, الخميس, 24 يونيو 21 12:31 ص, الخميس, 24 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تواصل أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 23-6-2021، استقرارها بالأسواق المحلية، بعد حالة من الارتفاع والانخفاض في شركات الدواجن الكبرى، منذ الأسبوع الماضي، وفقا لما قاله تجار الدواجن في الأسواق، وتشهد حركة المبيعات هدوءا في الشركات والأسواق على حد سواء.

وقال أحمد محمد، تاجر دواجن في سوق الوايلي، إن أسعار البيع شهدت تحرك ما بين زيادة وتراجع في حركة البيع والشراء نتيجة زيادة الطلب على شراء الكتاكيت من قِبل التجار والأهالي بغرض التربية المنزلية.

اقرأ أيضا  صعود البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 23-6-2021

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

بلغ سعر الكتكوت في شركة العناني 8.5 جنيه، وشركة المراعي 5.75 جنيه، وشركة القاهرة 9.25 جنيه، وشركة الوطنية بسعر 10.25 جنيه، وشركة الإسكندرية 7 جنيهات، وفي شركة الفيروز بلغ 7 جنيهات.

بينما تراوح سعر بيع الكتكوت بين التجار من 2.75 إلى 3 جنيهات، والكتكوت الساسو من 2 إلى 2.25 جنيه، والكتكوت البلدي 3 إلى 3.25 جنيه.

اقرأ أيضا  القصير يتواصل مع شركات السكر لحل أزمة توريد البنجر

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

بلغ سعر بيع الكتاكيت البيضاء، اليوم الأربعاء في شركة الوادي للدواجن 8.5 جنيه نفس أسعار يوم الخميس الماضي، نتيجة هدوء حركة المبيعات في الأسواق.

أسعار الكتاكيت عمر يوم

ولا يزال سعر الكتكوت عمر يوم في الشركات يتراوح من 5 إلى 8 جنيهات، ولدى الأهالي من 3.5 إلى 5 جنيهات، وتشهد الأسواق زيادة ملحوظة في شراء الكتاكيت عمر يوم من الشركات، رغم ارتفاع سعرها مقارنة مع أسعار الأهالى.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

«الجمارك» تستحدث منصب «معاون لشئون الإفراج المسبق والفاعل الاقتصادي المعتمد وإدارة المهمل» (مستند)

السيد فؤاد 12:41 ص, الخميس, 24 يونيو 21

العناني في ألمانيا لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر

السيد فؤاد 6:45 م, الأربعاء, 23 يونيو 21

«بريتش أمريكان توباكو » تشارك في فعاليا المنتدى العالمي الثامن للنيكوتين

المرسي عزت 6:28 م, الأربعاء, 23 يونيو 21

أسعار الذهب اليوم في مصر 23-6-2021 وعيار 21 يرتفع 3 جنيهات

عمر سالم 5:06 م, الأربعاء, 23 يونيو 21

عروض كازيون ماركت على السلع الغذائية حتي 28 يونيو

محمد مجدي 4:37 م, الأربعاء, 23 يونيو 21

الحكومة تُوافق على مشاركة هيئة التأمين الصحى فى تأسيس شركة تكنولوجيا التشغيل وإدارة الخدمات

صفية حمدي 4:22 م, الأربعاء, 23 يونيو 21