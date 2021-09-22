اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 22-9-2021

هدوء حذر في الأسعار بعد ارتفاعات استمرت 3 أيام متواصلة
محمد مجدي 10:39 ص, الأربعاء, 22 سبتمبر 21 10:39 ص, الأربعاء, 22 سبتمبر 21

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شهدت الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 22-9-2021 حالة من الهدوء والاستقرار في حركة أسعار الكتاكيت البيضاء ، والتي شهدت حالة من الارتفاعات اليومية على مدار الأسبوع الجاري منذ يوم السبت الماضي في مختلف الشركات الكبري العاملة في قطاع الدواجن ، والتي عللها تجار الدواجن في السوق المحلية نتيجة زيادة حجم الإقبال من قبل تجار التجزئة والجملة على حد سواء ، إضافة إلي الأهالي بغرض التربية المنزلية.

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وتوقع تجار الدواجن في السوق المحلية عودة ارتفاع أسعار بيع الكتاكيت البيضاء في الشركات وذلك خلال اليومين المقبلين ، على الرغم من الثبات الذي تشهده الأسعار اليوم الأربعاء.

أسعار الكتاكيت البيضاء في مصر

وبلغ سعر الكتاكيت البيضاء لدى شركة العناني 11 جنيها ، والوطنية 11.5 جنيه ، والقاهرة للدواجن 10.25 جنيه.

وشركة الإسكندرية للدواجن 10 جنيهات ، وشركة المراعي 9.75 جنيه ، والفيروز 11 جنيها.

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أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

واستقر اليوم سعر الكتاكيت البيضاء في شركة الوادي للدواجن عند سعر أمس الثلاثاء والذي يبلغ 10.5 جنيه ، وذلك بعد 3 مرات ارتفاع في سعر البيع منذ بداية الأسبوع الجاري .

أسعار الكتاكيت عمر يوم

كذلك الحال في أسعار بيع الكتاكيت عمر يوم واحد والتي تشهد استقرارا في الأسواق المحلية ، حيث يتراوح سعر الشركات من 4.5 جنيه إلى 6 جنيهات، بينما سعر البيع لدى الأهالي من خلال التربية المنزلية من 3.5 جنيه إلى 5.5 جنيه.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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