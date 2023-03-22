أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 22-3-2023 في مصر.. استقرار 7 شركات وارتفاع الوطنية وصيصان

تباينت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 22-3-2023 في مصر، حيث شهدت تراجع شركة واحدة، وارتفاع شركتين، مع استقرار الأسعار في 7 شركات.

وتراجعت أسعار الكتاكيت اليوم في شركة القاهرة للدواجن بنحو 1.5 جنيه، بينما ارتفعت بنحو 1 جنيه في شركة الوطنية، وبـ25 قرشَا في صيصان مصر.

مع استقرار أسعار الكتاكيت في كل من الفيروز، الوادي، العناني، مكة المكرمة، المصرية الهولندية، نيوجين، رواد النيل.

وتتراوح أسعار الكتاكيت من 10 جنيهات أقل سعر لـ 21 جنيهًا أعلى سعر.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 16 جنيها بدلا من 17.5 جنيه

شركة الفيروز 16 جنيها

شركة الوطنية 20 جنيهًا بدلا من 19 جنيها

شركة الوادي 20 جنيها

شركة العناني 19 جنيها

شركة مكة المكرمة 10 جنيهات

شركة المصرية الهولندية 16.5 جنيه

شركة صيصان مصر 15.75 جنيه بدلا من 15.5 جنيه

شركة نيوجين 20 جنيها

شركة رواد النيل 21 جنيها

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، وتضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

وما زالت أسعار الكتاكيت تشهد عدم استقرار في حركة الأسعار، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

وكان الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن قد قال في تصريحات سابقة، إن أسعار الكتاكيت تشهد تراجعا كبيرا وذلك مؤشر غير جيد نتيجة عزوف المربين عن دخول سلالات جديدة نظرًا لارتفاع أسعار الأعلاف في السوق المحلية.