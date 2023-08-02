أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 2-8-2023 في مصر.. تراجع بـ6 شركات وارتفاع واحدة

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 2-8-2023 في مصر، تباينا في حركة الاسعار ما بين تراجع في 7 شركات، واستقرار شركتين، وارتفاع في شركة واحدة، وذلك خلال تعاملات شركات الدواجن في السوق المحلية اليوم، مقارنة بالأيام الماضية والتي كانت تشهد استقرارًا.

حيث استقرت أسعار الكتاكيت اليوم في كل من شركتي العناني، والمصرية الهولندية، بينما ارتفع سعر البيع في شركة نيوهوب ايجيبت بنحو 2 جنيه.

وتراجعت أسعار الكتاكيت اليوم في كل شركات القاهرة للدواجن بنحو 75 قرشَا، الحمد 3 جنيهات، الوطنية 3 جنيهات، الوادي 1.25 جنيه، مكة المكرمة 2 جنيه، نيوجين 2 جنيه، رواد النيل بنحو 6 جنيهات.

يشار إلى أن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، وفقًا لبيانات شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 9 جنيهات بدلا من 10.25 جنيه

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 11 جنيهًا بدلا من 9 جنيهات

شركة الحمد للأعلاف والدواجن 9 جنيهات بدلا من 12 جنيهًا

شركة الوطنية 10.5 جنيه بدلا من 13.5 جنيه

شركة الوادي 11.5 جنيه بدلا من 12.75 جنيه

شركة العناني 14 جنيهًا

شركة مكة المكرمة 10 جنيهات بدلا من 12 جنيهًا

شركة المصرية الهولندية 10 جنيهات

شركة نيوجين 11.5 جنيه بدلا من 13.5 جنيه

شركة رواد النيل 8 جنيهات بدلا من 14 جنيهًا

وبذلك يكون متوسط أسعار الكتاكيت اليوم في السوق المحلية ما بين 8 جنيهات في شركات الدواجن، بينما أعلى سعر بيع 14 جنيهًا.