اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 2-6-2021

استقرار أسعار البيع لليوم الثالث
محمد مجدي 5:33 م, الأربعاء, 2 يونيو 21 5:33 م, الأربعاء, 2 يونيو 21

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استقرت حركة أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 2-6-2021 في الأسواق، وذلك لليوم الثالث على التوالي خلال تعاملات تجار الدواجن اليوم بالسوق المحلية، كما تشهد أسعار الكتاكيت في مختلف الشركات العاملة بقطاع الثروة الداجنة هدوءا واستقرارا على أسعار بيع يوم السبت الماضي حسب تأكيدات تجار الدواجن في سوق الوايلي بالعباسية.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

بلغ سعر الكتكوت في شركة العناني 9.25 جنيه ، وشركة المراعي بسعر 6.80 جنيه ، وشركة القاهرة بسعر 8.5 جنيه ، وشركة الوطنية 9.30 جنيه .

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وشركة الإسكندرية بسعر 7 جنيهات، وشركة الفيروز بسعر 7.75 جنيه.

وتراوح سعر بيع الكتكوت من 2.75 إلى 3 جنيهات، والكتكوت الساسو من 2 إلى 2.25 جنيه، والكتكوت البلدي 3 إلى 3.25 جنيه.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

تستمر أسعار بيع الكتاكيت البيضاء اليوم الاربعاء بشركة الوادي للدواجن، في استقرارها خلال تعاملات اليوم حيث يبلغ سعر الكتكوت 7.75 جنيه .

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أسعار الكتاكيت عمر يوم

وبلغ سعر الكتكوت عمر يوم في الشركات من 5 إلى 8 جنيهات، ولدى الأهالي تراوح من 3.5 إلى 5 جنيهات، وتشهد الأسواق زيادة ملحوظة في شراء الكتاكيت عمر يوم من الشركات، رغم ارتفاع سعرها، مقارنة مع أسعار الأهالي.

شهدت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في الأسواق المحلية حالة من الهدوء والاستقرار في حركة البيع والشراء لدى شركات الدواجن الكبرى.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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