أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 17-5-2023 في مصر.. 2 جنيه تراجعا في «الفيروز»

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 17-5-2023 في مصر، تراجعا بشركتي القاهرة للدواجن، والفيروز، مع استقرار باقي كبرى شركات الدواجن العاملة في قطاع الثروة الداجنة.

حيث تراجعت أسعار الكتاكيت اليوم في شركة القاهرة بنحو 25 قرشَا، والفيروز بنحو 2 جنيه دفعة واحدة.

بينما حافظت 8 شركات دواجن على أسعارها خلال تعاملات اليوم، وهي الوطنية، الوادي، العناني، مكة المكرمة، المصرية الهولندية، صيصان مصر، نيوجين، رواد النيل.

وبذلك يصبح متوسط سعر الكتكوت الواحد في السوق المحلية ما بين 12 و15.5 جنيه في شركات الدواجن، بينما أعلى سعر بيع هو 19 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 15 جنيها بدلا من 15.25 جنيه

شركة الفيروز 12.5 جنيه بدلا من 14.5 جنيه

شركة الوطنية 15 جنيهًا

شركة الوادي 15.5 جنيه

شركة العناني 19 جنيهًا

شركة مكة المكرمة 12 جنيهًا

شركة المصرية الهولندية 14 جنيهًا

شركة صيصان مصر 12 جنيهًا

شركة نيوجين 14.5 جنيه

شركة رواد النيل 12 جنيهًا

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا.