أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 17-3-2021

انخفضت أسعار الكتاكيت البيضاء، اليوم الأربعاء 17-3-2021 ، بشكل كبير لم يحدث منذ بداية العام الجاري ، في كبرى شركات الدواجن الكبرى العاملة في قطاع الثروة الداجنة، بعد الارتفاعات التي حدثت، الأسبوع الماضي ، في حركة البيع والشراء لدى الشركات المنتجة، وتراجعت اسعار البيع من 2.75 جنيه إلي 4.25 جنيه في الكتكوت الواحد ، وذلك وفقًا لأحمد محمد، تاجر دواجن في سوق الوايلي

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

بلغ سعر شركة الإسكندرية 10 جنيهات بدلا من 12.75 جنيه بتراجع 2.75 جنيه ، وشركة الوطنية بسعر 11.5 جنيه بدلا من 14.25 جنيه بتراجع 2.75 جنيه .

كما تراجع سعر شركة المراعي الي 8.75 جنيه بدلا من 12 جنيهًا بتراجع 3.25 جنيه ، وشركة القاهرة 9.25 جنيه بدلا من 13.5 جنيه بتراجع 4.25 جنيه .

مع تراجع اسعار الكتكوت الأبيض ليتراوح من 8 الي 9 جنيهات بدلا من 10.5 جنيه، مع استقرار كل من الكتكوت الساسو من 4 إلى 4.75 جنيه، والكتكوت البلدي من 3 إلى 3.25 جنيه.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

تراجعت أيضا أسعار بيع الكتاكيت البيضاء، اليوم الاربعاء، في شركة الوادي للدواجن، بنحو 3 جنيهات ليصبح سعر البيع 10.5 جنيه بدلا من 13.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت عمر يوم

وتراوحت أسعار بيع الكتاكيت عمر يوم، في الأسواق، اليوم الاربعاء ، بين 14 جنيهًا لدى الشركات، و11 جنيهًا لدى الأهالي، مع وجود زيادة في شراء الكتاكيت عمر يوم من الشركات.