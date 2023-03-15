أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 15-3-2023 بمصر.. هبوط 6 شركات و«القاهرة للدواجن» ترتفع 50 قرشا

تراجعت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 15-3-2023، في عدد كبير من الشركات، مع استقرار أخرى، في حين نجت شركة القاهرة للدواجن من تراجع الأسعار بنحو 50 قرشَا.

وبلغ أقل سعر الكتكوت، اليوم الأربعاء، في الشركات 20 جنيهًا، بينما أعلى سعر 26.5 جنيه، مع احتمالية تحريك الأسعار ارتفاعًا أو انخفاضًا خلال تعاملات اليوم في السوق المحلية.

وتراوحت انخفاضات أسعار الكتاكيت اليوم من 1.5 إلي 3 جنيهات دفعة واحدة في شركات الدواجن.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 26.5 جنيه بدلا من 26 جنيهًا

شركة الفيروز 23 جنيها بدلا من 24.5 جنيه

شركة الوطنية لا يوجد إنتاج اليوم/ سعر أمس 28 جنيهًا

شركة الوادي 24.5 جنيه بدلا من 25.5 جنيه

شركة العناني 26.5 جنيه

شركة مكة المكرمة 20 جنيهًا

شركة المصرية الهولندية 21 جنيها بدلا من 23 جنيهًا

شركة صيان مصر 21.25 جنيه بدلا من 24.25 جنيه

شركة نيوجين 27.5 جنيه

شركة رواد النيل 21 جنيها بدلا من 23 جنيهًا

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، وتضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا. أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.