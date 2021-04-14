أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 14-4-2021

استقرت أسعار الكتاكيت البيضاء، اليوم الأربعاء 14-4-2021 ، بعد التراجع الذي شهدته الأسعار، يوم الأحد الماضي، في الأسواق المحلية، التي تراوحت من 50 قرشًا إلى 2 جنيه في الكتكوت الواحد، لدى شركات الدواجن الكبيرة العاملة في قطاع الثروة الداجنة؛ نتيجة ضعف الإقبال على شراء الكتاكيت، وركود المبيعات، وفقًا لأحمد محمد، تاجر دواجن في سوق الوايلي.

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية في القاهرة، إن أسعار الكتاكيت البيضاء تختلف من شركة لأخرى، نتيجة اختلاف العرض والطلب من جانب المستهلكين.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

سجل سعر الكتكوت في شركة المراعي 7 جنيهات، والإسكندرية 7.75 جنيه، والقاهرة 9 جنيهات، وشركة الوطنية 10.75 جنيه، والعناني 10.75 جنيه.

وتراوحت أسعار الكتكوت الأبيض من 8 إلى 9 جنيهات، والكتكوت الساسو من 4 إلى 4.75 جنيه، والكتكوت البلدي ارتفع جنيهًا واحدًا ليسجل 3 جنيهات.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

واستقرت أسعار بيع الكتاكيت البيضاء، اليوم الأربعاء ، في شركة الوادي للدواجن، على أسعار يوم الأحد، والتي تراجعت 50 قرشًا لتصبح 10 جنيهات، بدلًا من 10.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت عمر يوم

وتراوحت أسعار بيع الكتاكيت عمر يوم، في الأسواق، بين 7.25 جنيه لدى الشركات، و7.5 جنيه لدى الأهالي، مع وجود زيادة في شراء الكتاكيت عمر يوم من الشركات.