اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 12-5-2021

استقرار في حركة البيع والشراء على نفس أسعار أمس الثلاثاء
محمد مجدي 6:05 م, الأربعاء, 12 مايو 21 6:05 م, الأربعاء, 12 مايو 21

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شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 12-5-2021 ، استقرارا في مختلف شركات الدواجن الكبرى في الأسواق وذلك على نفس أسعار أمس الثلاثاء، حسب تأكيدات أحمد محمد، تاجر دواجن في سوق الوايلي بالعباسية.

وقال أحمد محمد إن سعر شركة العناني ارتفع بنحو 1.5 جنيه، والوادي 50 قرشًا، والقاهرة بنحو 25 قرشًا، بينما تراجع سعر البيع لدى شركة الإسكندرية بنحو جنيه.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

بلغ سعر الكتكوت في شركة العناني 7.5 جنيه ، وشركة المراعي 4 جنيهات، وشركة القاهرة 4.5 جنيه .

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كما بلغ سعر البيع في شركة الإسكندرية 4.5 جنيه، وشركة الوطنية 6 جنيهات.

وتراوح سعر بيع الكتكوت الأبيض من 2.75 إلى 3 جنيهات، والكتكوت الساسو من 2 إلى 2.25 جنيه، والكتكوت البلدي من 3 إلى 3.25 جنيه.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

استقرت أسعار شركة الوادي للدواجن في بيع الكتاكيت البيضاء لديها، اليوم الأربعاء على نفس أسعار أمس الثلاثاء ويبلغ سعر البيع 5 جنيهات.

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أسعار الكتاكيت عمر يوم

وبلغ سعر الكتكوت عمر يوم في الشركات من 4 إلى 6 جنيهات، ولدى الأهالي تراوح من 3.5 إلى 5 جنيهات، وتشهد الأسواق زيادة واضحة في شراء الكتاكيت عمر يوم من الشركات، رغم ارتفاع سعرها، مقارنة بأسعار الأهالي.

شهدت الأسواق اليوم الأربعاء استقرارا مؤقتا في حركة البيع والشراء لدى شركات الدواجن في أسعار بيع الكتاكيت البيضاء لدى التجار والشركات .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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