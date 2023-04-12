أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 12-4-2023 في مصر.. سعر الكتكوت 5 جنيهات

تباينت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 12-4-2023 بمصر، في أغلب شركات الدواجن العاملة في قطاع الثروة الداجنة.

وحافظت أسعار الكتاكيت اليوم على معدلاتها في أكبر شركات الدواجن المنتجة للكتاكيت.

في حين ارتفع سعر بيع الكتكوت في شركة القاهرة للدواجن بنحو 75 قرشَا، مع استقرار باقي الشركات العاملة في إنتاج الكتاكيت.

بينما تراجع أسعار الكتاكيت اليوم في شركتي الفيروز بنحو 50 قرشَا، وفي المصرية الهولندية 2 جنيه دفعة واحدة.

وتراوحت أسعار البيع اليوم في شركات الدواجن بين 5 جنيهات أقل سعر، و13 جنيهًا أعلى سعر.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 8.25 جنيه بدلا من 7.5 جنيه

شركة الفيروز 9 جنيهات بدلا من 9.5 جنيه

شركة الوطنية 8.5 جنيه

شركة الوادي 10 جنيهات

شركة العناني 13 جنيهًا

شركة مكة المكرمة 8 جنيهات

شركة المصرية الهولندية 5 جنيهات بدلا من 7 جنيهات

شركة صيصان مصر 8 جنيهات

شركة نيوجين 9.25 جنيه

شركة رواد النيل 7.5 جنيه

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، وتضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.