أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 11-10-2023 في مصر.. تراجع 6 شركات واستقرار 3

تواصل أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 11-10-2023 في مصر، تراجعها والتي وصلت إلى 6 شركات دواجن عاملة في قطاع الثروة الداجنة بالسوق المحلية، مع استقرار 3 شركات أخرى.

وجاءت الانخفاضات في عدد من الشركات بعد مطالبات شعبة الدواجن واتحاد منتجي الدواجن بفتح باب استيراد كتكوت التسمين، لمواجهة الارتفاعات التي تشهدها أسعار الكتاكيت في السوق المحلية.

حيث تراوحت الانخفاضات من 50 قرشَا إلي 4 جنيهات دفعة واحدة، والتي قادت التراجعات شركة الوطنية للدواجن.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 28.5 جنيه

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 30 جنيهًا بدلا من 31 جنيهًا

شركة الفيروز 28 جنيهًا بدلا من 31 جنيهًا

شركة الوطنية 28 جنيهًا بدلا من 32 جنيهًا

شركة الوادي 29.5 جنيه بدلا من 30 جنيهًا

شركة العناني 34 جنيهًا

شركة مكة المكرمة 28 جنيهًا بدلا من 30 جنيهًا

شركة نيوجين 31 جنيهًا بدلا من 33 جنيهًا

شركة رواد النيل 30 جنيهًا

يشار إلى أن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار سنويًّا، وفقًا لبيانات شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة.

وبذلك يكون متوسط أسعار الكتاكيت في السوق المحلية 28 جنيهًا في شركات الدواجن، بينما أعلى سعر بيع 34 جنيهًا.

ومازالت أسعار بيع الكتاكيت تشهد عدم استقرار نتيجة تذبذب حركة الطلب على شراء الإنتاج الجديد، من قبل المربين.