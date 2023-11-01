أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 1-11-2023 في مصر.. اعلي سعر 34 جنيهًا

ارتفعت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 1-11-2023 في مصر، وذلك في أكبر 8 شركات عاملة في الثروة الداجنة بالسوق المحلية، مع استقرار شركتين أخريين.

يشار إلى أن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار سنويًّا، وفقًا لبيانات شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة.

وتراوحت الزيادات التي شهدتها أسعار الكتاكيت اليوم، من 50 قرشَا إلي 2 جنيه دفعة واحدة.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 31 جنيهًا بدلا من 30.5 جنيه

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 31.5 جنيهًا بدلا من 31 جنيهًا

شركة الفيروز 31 جنيهًا بدلا من 30 جنيهًا

شركة الوطنية 33 جنيهًا بدلا من 32 جنيهًا

شركة الوادي 29 جنيهًا بدلا من 28 جنيهًا

شركة العناني 34 جنيهًا

شركة مكة المكرمة 32 جنيهًا بدلا من 30 جنيهًا

شركة نيوجين 34 جنيهًا بدلا من 32 جنيهًا

المصرية الهولندية 30 جنيهًا بدلا من 29 جنيهًا

شركة رواد النيل 29 جنيهًا

وبذلك يكون متوسط أسعار الكتاكيت في السوق المحلية 29 جنيهًا في شركات الدواجن، بينما أعلى سعر بيع 34 جنيهًا.

وما زالت أسعار بيع الكتاكيت تشهد عدم استقرار نتيجة تذبذب حركة الطلب على شراء الإنتاج الجديد، من المربّين.

في حين يكثر الإقبال، خلال الفترة الحالية، على شراء كتاكيت عمر يوم، مما يعمل على توازن سعر البيع بالسوق المحلية، بينما يتراوح سعر الكتكوت إنتاج الأهالي من 17 إلى 20 جنيهًا للواحد.