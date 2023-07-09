أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 9-7-2023 في مصر.. ارتفاعات في أكبر 10 شركات

ارتفعت أسعار الكتاكيت اليوم الاحد 9-7-2023 في مصر إرتفاعات جديدة تراوحت من 25 قرشَا إلى 1.5 جنيه، وذلك مقارنة بأسعار أمس ، وذلك في كبرى الشركات المنتجة للكتاكيت في السوق المحلية.

يشار إلى أن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، وفقًا لبيانات شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة.

وشهدت أكبر 10 شركات منتجة للكتاكيت في السوق المحلية ارتفاعات خلال تعاملات اليوم، نتيجة زيادة حجم الإقبال على الشراء.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 15.5 جنيه بدلا من 15.25 جنيه

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 15 جنيهًا بدلا من 14 جنيهًا

شركة الحمد للأعلاف والدواجن 14 جنيهًا بدلا من 13 جنيهًا

شركة الوطنية 15.75 جنيه بدلا من 15.5 جنيه

شركة الوادي 16.5 جنيه بدلا من 15.75 جنيه

شركة العناني 17 جنيهًا بدلا من 16.5 جنيه

شركة مكة المكرمة 17 جنيهًا بدلا من 16 جنيهًا

شركة المصرية الهولندية 15.5 جنيه بدلا من 14.5 جنيه

شركة نيوجين 18.25 جنيه بدلا من17.5 جنيه

شركة رواد النيل 13.5 جنيه بدلا من 12 جنيهًا

وبذلك يكون متوسط أسعار الكتاكيت اليوم في السوق المحلية ما بين 13.5 جنيهًا في شركات الدواجن، بينما أعلى سعر بيع 18.25 جنيهًا.