اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 9-5-2021

ثبات أسعار البيع في شركات الوادي
محمد مجدي 6:57 م, الأحد, 9 مايو 21 6:57 م, الأحد, 9 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

استقرت أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 9-5-2021 ، في السوق المحلية بعد حالة التذبذب التي حدثت الأيام الماضية، ما بين ارتفاع وانخفاض شهدته الأسواق منتصف الأسبوع الماضي، حيث انخفض سعر شركة العناني بنحو جنيه دفعة واحدة، مع ارتفاع سعر البيع لدى شركة القاهرة بنحو 25 قرشا، وثبات أسعار البيع في شركات الوادي، والوطنية والمراعي والإسكندرية، على نفس أسعار يوم الثلاثاء الماضي، حسب تأكيدات أحمد محمد، تاجر دواجن في سوق الوايلي بالعباسية.

اقرأ أيضا  تباين أسعار الخضراوات اليوم الخميس 6 مايو 2021

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

بلغ سعر الكتكوت في شركة العناني 6 جنيهات ، وشركة المراعي 4 جنيهات، وشركة القاهرة 4.25 جنيه ، وشركة الإسكندرية للدواجن بسعر 5.5 جنيه، وشركة الوطنية بسعر 6 جنيهات .

وتراوح سعر بيع الكتكوت الأبيض من 2.75 إلى 3 جنيهات، والكتكوت الساسو من 2 إلى 2.25 جنيه، والكتكوت البلدي من 3 إلى 3.25 جنيه.

اقرأ أيضا  أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 3-5-2021

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

استقرت اسعار شركة الوادي للدواجن في بيع الكتاكيت البيضاء لديها اليوم الاحد، وذلك على نفس أسعار يوم الأربعاء الماضي، حيث يبلغ سعر البيع 4.5 جنيه .

أسعار الكتاكيت عمر يوم

وبلغ سعر الكتكوت عمر يوم في الشركات من 4 إلى 6 جنيهات، ولدى الأهالي تراوح من 3.5 إلى 5 جنيهات، وتشهد الأسواق زيادة واضحة في شراء الكتاكيت عمر يوم من الشركات، رغم ارتفاع سعرها، مقارنة بأسعار الأهالي.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

تعرف على أسعار كحك عيد الفطر 2021 في أشهر 5 شركات

محمد مجدي 6:32 م, الأحد, 9 مايو 21

وزارة الري تزيل تعديات على نهر النيل بالبحيرة

مدحت إسماعيل 5:36 م, الأحد, 9 مايو 21

السيسي يوجه بتشجيع الاعتماد على الصناعات الوطنية لسد الفجوة بين الصادرات والواردات

هاني جميعي 5:09 م, الأحد, 9 مايو 21

وزيرة الصحة : استقبال أول شحنة للمواد الخام لبدء تصنيع لقاح «سينوفاك» 18 مايو

المرسي عزت 3:35 م, الأحد, 9 مايو 21

«معلومات الوزراء»: 7.1 تريليون جنيه حجم الناتج المحلي المتوقع لمصر في 2021-2022

صفية حمدي 3:34 م, الأحد, 9 مايو 21

أسعار الذهب اليوم في مصر 9-5-2021.. وعيار 21 يستقر منتصف التعاملات

عمر سالم 3:31 م, الأحد, 9 مايو 21