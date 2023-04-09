أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 9-4-2023 في مصر.. تراجع 6 شركات وارتفاع «الوطنية» و«العناني»

تباينت أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 9-4-2023 في مصر، في اغلب شركات الدواجن العاملة في قطاع الثروة الداجنة.

حيث انخفض سعر البيع اليوم في كل من القاهرة للدواجن، الوادي، المصرية الهولندية، صيصان مصر، نيوجين، رواد النيل.

وارتفعت أسعار الكتاكيت اليوم في كل من الوطنية، العناني، واستقر سعر بيع شركة مكة المكرمة.

وتراوحت أسعار البيع اليوم في شركات الدواجن ما بين 7.5 جنيه أقل سعر، و12 جنيهًا أعلي سعر.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 7.5 جنيه بدلا من 9.25 جنيه

شركة الفيروز 9.5 جنيه

شركة الوطنية 8.5 جنيه بدلا من 8 جنيهات

شركة الوادي 10 جنيهات بدلا من 11 جنيهًا

شركة العناني 12 جنيها بدلا من 11 جنيهًا

شركة مكة المكرمة 8 جنيهات

شركة المصرية الهولندية 6.5 جنيه بدلا من 8 جنيهات

شركة صيصان مصر 8.75 جنيه بدلا من11 جنيهًا

شركة نيوجين 8.75 جنيه بدلا من 12.75 جنيه

شركة رواد النيل 7.5 جنيه بدلا من 11 جنيهًا

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، وتضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.