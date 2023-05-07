أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 7-5-2023 في مصر.. ارتفاع في 3 شركات

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 7-5-2023 في مصر، ارتفاعا لليوم الثالث على التوالي وذلك في 3 شركات كبرى عاملة بقطاع الثروة الداجنة، بقيمة تراوحت من 1.5 إلي 2 جنيه دفعة واحدة.

وجاءت تلك الزيادات بعد زيادة أسعار السولار، أمس، والتي أدت إلى ارتفاع بنحو 10% في تكلفة النقل، وفقًا لتأكيدات تجار الدواجن العاملين في الثروة الداجنة بالسوق المحلية.

بينما استقرت أسعار الكتاكيت اليوم في 7 شركات، مع احتمالية زيادة أسعارها خلال الساعات القادمة.

وتراوحت أسعار الكتاكيت في الشركات، اليوم، ما بين 12 جنيهًا أقل سعر، و18 جنيهًا أعلى سعر.

وتقدم بوابة “المال” في هذا التقرير أسعار الكتاكيت في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الأحد، والتي يتم تداولها في أكبر 10 شركات عاملة في الثروة الداجنة.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 14 جنيهًا بدلا من 12.5

شركة الفيروز 15 جنيهًا

شركة الوطنية 17.5 جنيه

شركة الوادي 15 جنيهًا بدلا من 13.5

شركة العناني 18 جنيهًا

شركة مكة المكرمة 12 جنيهًا

شركة المصرية الهولندية 14 جنيهًا

شركة صيصان مصر 14 جنيهًا

شركة نيوجين 14.25 جنيه

شركة رواد النيل 14 جنيهًا بدلا من 12

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا،