أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 7-3-2021

استقرت أسعار الكتاكيت البيضاء، اليوم الأحد 7-3-2021، وذلك لليوم الثاني على التوالي في كبري شركات الدواجن الكبرى العاملة في قطاع الثروة الداجنة، وذلك بعد الارتفاعات التي شهدتها الأسعار الخميس الماضي ، بعد استقرار في أسعار البيع، في الأسواق المحلية، مع احتمالية ارتفاعها مجددًا، وفقًا لأحمد محمد، تاجر دواجن في سوق الوايلي.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

استقرت أسعار الكتاكيت البيضاء في حركة البيع والشراء اليوم الاحظ ، وذلك في الشركات الكبرى العاملة في قطاع الثروة الداجنة ، والتي جاءت كالتالي:

شركة الإسكندرية 10.5 جنيه ، وشركة الوطنية بسعر 12.25 جنيه ، و شركة العناني بنحو 11.5 جنيه وشركة القاهرة بسعر 10.75 جنيه .

واستقرت أسعار الكتكوت الأبيض الذي يتراوح من 7 إلى 7.25 جنيه، والكتكوت الساسو من 3.5 إلى 4 جنيهات، والكتكوت البلدي من 3 إلى 3.25 جنيه.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

واستقرت أسعار بيع الكتاكيت البيضاء، اليوم الاحد في شركة الوادي للدواجن، بسعر 11.5 جنيه على نفس اسعار يوم الخميس الماضي مع استمرار زيادة الإقبال على الشراء من قبل المستهلكين .

أسعار الكتاكيت عمر يوم

وتراوحت أسعار بيع الكتاكيت عمر يوم ، في الاسواق اليوم الاحد، بين 14 جنيهًا لدى الشركات، و11 جنيهًا لدى الأهالي، مع وجود زيادة في شراء الكتاكيت عمر يوم من الشركات.