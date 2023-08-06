أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 6-8-2023 في مصر.. 8 شركات تسجل ارتفاعات تصل إلى 2.5 جنيه

ارتفعت أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 6-8-2023 في مصر، وذلك بعد هدوء الأسعار الذي استمر 4 أيام متوالية في كبرى شركات الدواجن العاملة في السوق المحلية.

حيث قفزت أسعار الكتاكيت اليوم في عدد 8 شركات وتراوحت تلك الزيادات من 75 قرشَا إلي 2.5 جنيه، بينما استقرت أسعار شركتين فقط.

يشار إلى أن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار سنويًّا، وفقًا لبيانات شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 11.5 جنيه بدلا من 9 جنيهات

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 11 جنيهًا

شركة الحمد للأعلاف والدواجن 11 جنيهًا بدلا من 9 جنيهات

شركة الوطنية 11 جنيهًا بدلا من 10.5 جنيه

شركة الوادي 12.25 جنيهًا بدلا من 11.75 جنيه

شركة العناني 14.75 جنيهًا بدلا من 14 جنيهًا

شركة مكة المكرمة 10 جنيهات

شركة المصرية الهولندية 11 جنيهًا بدلا من 10 جنيهات

شركة نيوجين 13 جنيهًا بدلا من 11.5 جنيه

شركة رواد النيل 9.5 جنيه بدلا من 8 جنيهات

وبذلك يكون متوسط أسعار الكتاكيت اليوم في السوق المحلية حوالى 10 جنيهات في شركات الدواجن، بينما أعلى سعر بيع 14.75 جنيه.