أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 5-11-2023 في مصر.. أعلى سعر 37 جنيهًا

تستمر أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 5-11-2023 في مصر، في ارتفاعاتها في السوق المحلية، والتي حدثت في 9 شركات كبرى عاملة في قطاع الثروة الداجنة، مع استقرار سعر البيع في شركة المصرية الهولندية فقط.

وشهدت الزيادات في شركات الدواجن المنتجة للكتاكيت، زيادات ما بين 50 قرشًا 2.5 جنيه.

كما أن أسعار الكتاكيت اليوم والمعروفة بإنتاج الأهالي شهدت ارتفاعات أيضًا بنحو 1 جنيه، لتتراوح من 25 إلى 27 جنيهًا للكتكوت للواحد.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 34.5 جنيه بدلا من 32 جنيهًا

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 34 جنيهًا بدلا من 33 جنيهًا

شركة الفيروز 34 جنيهًا بدلا من 33.5 جنيه

شركة الوطنية 35.5 جنيهًا 35 جنيهًا

شركة الوادي 32 جنيهًا بدلا من 30.5 جنيه

شركة العناني 36 جنيهًا بدلا من 34 جنيهًا

شركة مكة المكرمة 36 جنيهًا بدلا من 35 جنيهًا

شركة نيوجين 37 جنيهًا بدلا من 36 جنيهًا

المصرية الهولندية 32.5 جنيه

شركة رواد النيل 31.5 جنيه بدلا من 31 جنيهًا

وما زالت أسعار بيع الكتاكيت تشهد عدم استقرار نتيجة تذبذب حركة الطلب على شراء الإنتاج الجديد، من المربّين.

وبذلك يكون متوسط أسعار الكتاكيت في السوق المحلية 31.5 جنيهًا في شركات الدواجن، بينما أعلى سعر بيع 37 جنيهًا.

يشار إلى أن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار سنويًّا، وفقًا لبيانات شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة.