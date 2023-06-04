أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 4-6-2023 في مصر.. ارتفاع في 6 شركات

ارتفعت أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 4-6-2023 في مصر، وذلك بعد موجة من التراجعات التي طالت أكبر 10 شركات منتجة للكتاكيت في السوق المحلية.

وشهدت أسعار الكتاكيت اليوم زيادات تراوحت من 50 قرشَا إلي 2.5 جنيه في عدد 6 شركات هي القاهرة للدواجن، الفيروز، الوطنية، الوادي، العناني، نيوجين.

بينما استقرت الأسعار في 4 شركات هي مكة المكرمة، صيصان مصر، وادي النيل، المصرية الهولندية.

ليصبح متوسط سعر الكتكوت الواحد في السوق المحلية بين 8 جنيهات في شركات الدواجن، بينما أعلى سعر بيع 12 جنيهًا، وذلك في شركات الدواجن العاملة في مصر.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 9 جنيهات بدلا من 6.5 جنيه

شركة الفيروز 10 جنيهات بدلا من 9.5 جنيه

شركة الوطنية 11.5 جنيه بدلا من 9 جنيهات

شركة الوادي 11.5 جنيه بدلا من 10 جنيهات

شركة العناني 12 جنيهًا بدلا من 11.5 جنيه

شركة مكة المكرمة 8 جنيهات

شركة المصرية الهولندية 9 جنيهات

شركة صيصان مصر 9 جنيهات

شركة نيوجين 11.5 جنيه بدلا من 10.5 جنيه

شركة رواد النيل 8.5 جنيه

يذكر أن أسعار الكتاكيت في مصر تشهد عدم استقرار في بورصتها، نتيجة أسعار الأعلاف التي كانت هي الأخرى تشهد زيادات وانخفاضات، خلال الأسبوع الماضي.

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا.