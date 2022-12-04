أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 4-12-2022 بمصر.. 50 قرشا ارتفاعا في «نيوهوب ايجيبت»

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم في مصر، الأحد 4-12-2022، استقرارا وهدوءا في حركة البيع بعدد من شركات الدواجن العاملة في قطاع الثروة الداجنة، مع ارتفاع سعر البيع في شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن بنحو 50 قرشَا، خلال تعاملات اليوم بالسوق المحلية.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

القاهرة للدواجن 1.25 جنيه

نيوهوب إيجيبت للدواجن 4 جنيهات بدلا من 3.5 جنيه

الحمد للأعلاف والدواجن 3 جنيهات

الوطنية 4 جنيهات

الفيروز 4.5 جنيه

العناني 4 جنيهات

أمات 3 جنيهات

الوادي 4 جنيهات

البنا 4 جنيهات

رواد النيل 3 جنيهات

المصرية الهولندية 2 جنيه

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، في حين تضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

يُذكر أن الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة، قال، في تصريحات سابقة، إن الدواجن والكتاكيت تحتاج إلى أعلاف شهريًّا بكَمية تصل إلى 1.5 مليون طن، ما بين ذرة، وفول صويا.

وتستحوذ مبيعات شركات الدواجن على النسبة الكبرى من مبيعات الكتاكيت في السوق المحلية، مقارنة مع مبيعات تجار التجزئة بالأسواق الشعبية المنتشرة في محافظات الجمهورية.