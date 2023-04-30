أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 30-4-2023 في مصر.. تراجع في 3 شركات

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 30-4-2023 في مصر تراجعًا في 3 من كبري شركات الدواجن العاملة بالسوق المحلية، بينما ارتفعت شركة مكة المكرمة بنحو 2 جنيه

بينما استقرت أسعار البيع في باقي أكبر 5 شركات عاملة بالسوق المحلية، خلال تعاملات اليوم الاحد

وتراوحت أسعار الكتاكيت في الشركات اليوم ما بين 8 جنيهات أقل سعر، و13 جنيهًا أعلى سعر.

كان سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، قد أكد استمرار الهبوط بأسعار الكتاكيت، التي من شأنها هبوط مستقبليّ في سعر الدواجن بالأسواق.

وقال السيد إنه مع زيادة أسعار الكتاكيت، ستعود حركة المبيعات إلى طبيعتها مرة أخرى، مع زيادة المعروض من الدواجن بالأسواق المحلية.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 8.25 جنيه بدلا من 11 جنيهًا

شركة الفيروز 10.5 جنيه

شركة الوطنية 10.5 جنيه بدلا من 11 جنيهًا

شركة الوادي 11 جنيهًا

شركة العناني 13 جنيهًا

شركة مكة المكرمة 10 جنيهات بدلا من 8 جنيهات

شركة المصرية الهولندية ـ لا يوجد انتاج ـ

شركة صيصان مصر 9 جنيهات

شركة نيوجين 10.75 جنيه بدلا من 11.5 جنيه

شركة رواد النيل 8 جنيهات

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، وتضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.