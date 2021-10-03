أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 3-9-2021

قفزت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الأحد 3-9-2021، وذلك في شركات الوادي والوطنية والفيروز بنحو 25 قرشا، مع استقرار وهدوء حركة البيع والشراء بشركات الدواجن الكبري العاملة في السوق المحلية، وجاءت تلك الارتفاعات بعد استقرار أسعار البيع أمس السبت.

مع وجود توقعات لدى تجار الدواجن في الأسواق المحلية استمرار ارتفاع أسعار الكتاكيت خلال الأسبوع الجاري، وذلك في شركات العناني والقاهرة للدواجن والإسكندرية للدواجن.

أسعار الكتاكيت البيضاء في مصر

بلغ سعر الكتاكيت البيضاء لدى شركة العناني 12.5 جنيه، والوطنية 13 جنيها بدلا من 12.75 جنيه، والقاهرة للدواجن 12 جنيها، والإسكندرية للدواجن 10.5 جنيه، والفيروز 11.75 جنيه بدلا من 11.5 جنيه، ونيوهوب إيجيبت للدواجن 13.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

ارتفع أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في شركة الوادي للدواجن بنحو 25 قرشا، وذلك على أسعار بيع الكتاكيت الجمعة الماضية ليصل سعر البيع إلى 12 جنيها بدلا من 11.75 جنيه.

أسعار الكتاكيت عمر يوم

وتشهد أسعار بيع الكتاكيت عمر يوم واحد حالة من الاستقرار والهدوء في الأسواق المحلية، حيث يتراوح سعر الشركات من 4.5 جنيه إلى 6 جنيهات، بينما سعر البيع لدى الأهالي من خلال التربية المنزلية من 3.5 جنيه إلى 5.5 جنيه، مع احتمالية ارتفاع سعر بيع الكتاكيت عمر يوم خلال الأيام المقبلة.