اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 3-9-2021

ارتفاع سعر شركات الوطنية والفيروز والوادي
محمد مجدي 10:45 ص, الأحد, 3 أكتوبر 21 10:45 ص, الأحد, 3 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قفزت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الأحد 3-9-2021، وذلك في شركات الوادي والوطنية والفيروز بنحو 25 قرشا، مع استقرار وهدوء حركة البيع والشراء بشركات الدواجن الكبري العاملة في السوق المحلية، وجاءت تلك الارتفاعات بعد استقرار أسعار البيع أمس السبت.

مع وجود توقعات لدى تجار الدواجن في الأسواق المحلية استمرار ارتفاع أسعار الكتاكيت خلال الأسبوع الجاري، وذلك في شركات العناني والقاهرة للدواجن والإسكندرية للدواجن.

اقرأ أيضا  إقبال كبير على الجناح المصرى عقب الافتتاح الرسمى لفعاليات «اكسبو دبي 2020»

أسعار الكتاكيت البيضاء في مصر

بلغ سعر الكتاكيت البيضاء لدى شركة العناني 12.5 جنيه، والوطنية 13 جنيها بدلا من 12.75 جنيه، والقاهرة للدواجن 12 جنيها، والإسكندرية للدواجن 10.5 جنيه، والفيروز 11.75 جنيه بدلا من 11.5 جنيه، ونيوهوب إيجيبت للدواجن 13.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

ارتفع أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في شركة الوادي للدواجن بنحو 25 قرشا، وذلك على أسعار بيع الكتاكيت الجمعة الماضية ليصل سعر البيع إلى 12 جنيها بدلا من 11.75 جنيه.

اقرأ أيضا  أسعار القطن تحلق فى مستويات تاريخية.. والقنطار يقفز إلى 5260 جنيهاً

أسعار الكتاكيت عمر يوم

وتشهد أسعار بيع الكتاكيت عمر يوم واحد حالة من الاستقرار والهدوء في الأسواق المحلية، حيث يتراوح سعر الشركات من 4.5 جنيه إلى 6 جنيهات، بينما سعر البيع لدى الأهالي من خلال التربية المنزلية من 3.5 جنيه إلى 5.5 جنيه، مع احتمالية ارتفاع سعر بيع الكتاكيت عمر يوم خلال الأيام المقبلة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

مستشار وزير المالية : إصدار دليل إرشادي مٌبسط للتعامل الضريبي لجميع التعاملات عبر الإنترنت

منى عبدالباري 11:35 ص, الأحد, 3 أكتوبر 21

تراجع البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 3-10-2021

الصاوي أحمد 10:30 ص, الأحد, 3 أكتوبر 21

«المالية» للجهات الحكومية: صرف مستحقات الموردين والمقاولين مرهون بسدادهم الضرائب والتأمينات

المال - خاص 10:18 ص, الأحد, 3 أكتوبر 21

وزيرة الصحة: استيراد 162 جهاز أشعة مقطعية من «سيمنز» لفحص مرضى كورونا ( صور)

المرسي عزت 10:15 ص, الأحد, 3 أكتوبر 21

أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 3-10-2021 واستقرار عيار 21

عمر سالم 9:49 ص, الأحد, 3 أكتوبر 21

«بولاريس باركس» تطرح «بوصلة 3» للمشروعات الصغيرة نهاية العام

أحمد اللاهوني 9:38 ص, الأحد, 3 أكتوبر 21