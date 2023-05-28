أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 28-5-2023 في مصر.. تراجع 9 شركات

انخفضت أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 28-5-2023 بمصر، في شركات الدواجن العاملة في قطاع الثروة الداجنة، وذلك بعد تذبذب حركة البيع التي شهدتها الشركات طوال الأسبوع الماضي.

وتراجعت أسعار الكتاكيت اليوم في 9 شركات كبرى من 1 إلى 5 جنيهات دفعة واحدة، مع استقرار شركة واحدة.

وبذلك يصبح متوسط سعر الكتكوت الواحد في السوق المحلية بين 8 جنيهات في شركات الدواجن، بينما أعلى سعر بيع هو 13 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 8.25 جنيه بدلا من 10.25 جنيه

شركة الفيروز 10.5 جنيه بدلا من 11.5 جنيه

شركة الوطنية 9 جنيهات بدلا من 10 جنيهات

شركة الوادي 11.5 جنيه بدلا من 12.5 جنيه

شركة العناني 13 جنيهًا بدلا من 14 جنيه

شركة مكة المكرمة 8 جنيهت

شركة المصرية الهولندية 8 جنيهات بدلا من 13 جنيهًا

شركة صيصان مصر 9 جنيهات بدلا من 13.25 جنيه

شركة نيوجين 10.5 جنيه بدلا من 11.5 جنيه

شركة رواد النيل 9.5 جنيه بدلا من 12.5 جنيه

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا.

يذكر أن عددا من شركات الدواجن الكبرى العاملة في إنتاج الكتاكيت، شهدت ارتفاعا وانخفاضا تراوح من 50 قرشَا إلى 4 جنيهات دفعة واحدة، وذلك على مدار الأسبوع المنصرم.

كانت أسعار الكتاكيت في مصر تشهد عدم استقرار في بورصتها، نتيجة أسعار الأعلاف التي كانت هي الأخرى تشهد زيادات وانخفاضات خلال الأسبوع الماضي.