اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 27-6-2021

استقرت الأسعار على نفس أسعار الخميس
محمد مجدي 8:13 م, الأحد, 27 يونيو 21 8:13 م, الأحد, 27 يونيو 21

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استقرت أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 27-6-2021، بعد الهبوط الكبير الذي شهدته الأسواق المحلية بعد استقرار دام لمدة أسبوع كامل، في شركات الدواجن الكبرى، وفقا لما قاله تجار الدواجن في الأسواق، كما تشهد حركة المبيعات هدوءا في الشركات والأسواق على حد سواء.

وقال أحمد محمد، تاجر دواجن في سوق الوايلي، إن أسعار البيع شهدت تراجعا كبيرا تراوح من 1 إلى 3.25 جنيه، وذلك في مختلف شركات الدواجن الكبرى العاملة في قطاع الثروة الداجنة، حيث تراجعت أسعار شركة الإسكندرية بـ1 جنيهًا.

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وأضاف محمد أن سعر شركة المراعي تراجعت بنحو 1.75 جنيه، والفيروز والعناني بـ2 جنيه، والوادي تراجعت بنحو 3 جنيهات في سعر الكتكوت الواحد ، بينما القاهرة والوطنية بنحو 3.25 جنيه.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

بلغ سعر الكتكوت في شركة العناني سعر 6.5 جنيه، وشركة المراعي 4 جنيهات ، وشركة القاهرة 6 جنيهات ، وشركة الوطنية بسعر 7 جنيهات، وشركة الإسكندرية 6 جنيهات، وشركة الفيروز 5 جنيهات.

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بينما تراوح سعر بيع الكتكوت بين التجار من 2.75 إلى 3 جنيهات، والكتكوت الساسو من 2 إلى 2.25 جنيه، والكتكوت البلدي 3 إلى 3.25 جنيه.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

استقرت اسعار بيع الكتاكيت البيضاء، اليوم الأحد في شركة الوادي للدواجن على اسعار يوم الخميس والتي شهدت تراجع 3 جنيهات دفعة واحدة ليصل سعر البيع إلي 5.5 جنيه بدلا من 8.5 جنيه، وذلك نتيجة الركود المسيطر على الأسواق المحلية.

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أسعار الكتاكيت عمر يوم

استقر سعر الكتكوت عمر يوم في الشركات على نفس اسعار يوم الخميس ليتراوح من 2.5 إلي 4 جنيهات، ولدى الأهالي من 2 إلى 3.5 جنيهات.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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