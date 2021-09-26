اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 26-9-2021

ارتفاعات ما بين 25 و75 قرشا في الكتكوت الواحد
محمد مجدي 10:32 ص, الأحد, 26 سبتمبر 21 10:32 ص, الأحد, 26 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قفزت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الأحد 26-9-2021، في أغلب شركات الدواجن الكبري العاملة في السوق المحلية، وذلك بعد استقرار دام يومي الجمعة والسبت الماضيين، حيث شهدت الأسعار ارتفاعات ما بين 75 قرشَا و 25 قرشا، وذلك في شركات العناني والقاهرة للدواجن والإسكندرية للدواجن والوادي والوطنية، مع ثبات سعر شركة الفيروز على سعر يوم الجمعة الماضي.

وارتفع سعر الكتاكيت البيضاء بنحو 25 قرشَا في شركات العناني والقاهرة للدواجن والوادي، و 50 قرشَا في شركة الإسكندرية للدواجن، و75 قرشَا في الوطنية.

اقرأ أيضا  أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 23-9-2021

وتوقع تجار الدواجن في السوق المحلية استمرار تلك الارتفاعات خلال الفترة الحالية نظرًا لاقتراب فصل الشتاء والذي ترتفع فيه أسعار البيع نتيجة زيادة استخدام الكهرباء في عمليات التدفئة.

أسعار الكتاكيت البيضاء في مصر

سعر الكتاكيت البيضاء لدى شركة العناني بلغ 11.5 جنيه بدلا من 11.25 جنيه، والوطنية 12.5 جنيه بدلا من 11.75 جنيه، والقاهرة للدواجن 11 جنيها بدلا من 10.75 جنيه، وشركة الإسكندرية للدواجن 10.5 جنيه بدلا من 10 جنيهات، والفيروز 11.25 جنيه.

اقرأ أيضا  «المصلحة» توضح موقف سعر «الضريبة العقارية» حال تعديل «الإيجارات القديم»

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

كما ارتفع سعر بيع الكتاكيت البيضاء في شركة الوادي للدواجن إلي 11 جنيهًا بدلا من 10.75 جنيه، و متوقع لها أن تشهد تحركا جديدا في السعر خلال اليومين المقبلين.

أسعار الكتاكيت عمر يوم

وتستمر أسعار بيع الكتاكيت عمر يوم واحد في استقرارها في الأسواق المحلية، حيث يتراوح سعر الشركات من 4.5 جنيه إلى 6 جنيهات، بينما سعر البيع لدى الأهالي من خلال التربية المنزلية من 3.5 جنيه إلى 5.5 جنيه.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

«التموين» تطبق مشروع ميكنة صوامع القمح بالتعاون مع «IBM» و«ACME SAICO»

محمد مجدي 10:29 ص, الأحد, 26 سبتمبر 21

12 شركة تقتنص 3 مزادات قطن بمحافظات قبلى وبحري

دعاء حسني 9:45 ص, الأحد, 26 سبتمبر 21

أسعار السمك اليوم 26-9-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 9:30 ص, الأحد, 26 سبتمبر 21

الطماطم تواصل الصعود.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 26-9-2021

الصاوي أحمد 9:16 ص, الأحد, 26 سبتمبر 21

«النيل للبترول» تستهدف إضافة خدمة الغاز الطبيعى إلى 42 محطة

نسمة بيومي 9:12 ص, الأحد, 26 سبتمبر 21

أسعار البيض اليوم 26-9-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 8:28 ص, الأحد, 26 سبتمبر 21