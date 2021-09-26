أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 26-9-2021

قفزت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الأحد 26-9-2021، في أغلب شركات الدواجن الكبري العاملة في السوق المحلية، وذلك بعد استقرار دام يومي الجمعة والسبت الماضيين، حيث شهدت الأسعار ارتفاعات ما بين 75 قرشَا و 25 قرشا، وذلك في شركات العناني والقاهرة للدواجن والإسكندرية للدواجن والوادي والوطنية، مع ثبات سعر شركة الفيروز على سعر يوم الجمعة الماضي.

وارتفع سعر الكتاكيت البيضاء بنحو 25 قرشَا في شركات العناني والقاهرة للدواجن والوادي، و 50 قرشَا في شركة الإسكندرية للدواجن، و75 قرشَا في الوطنية.

وتوقع تجار الدواجن في السوق المحلية استمرار تلك الارتفاعات خلال الفترة الحالية نظرًا لاقتراب فصل الشتاء والذي ترتفع فيه أسعار البيع نتيجة زيادة استخدام الكهرباء في عمليات التدفئة.

أسعار الكتاكيت البيضاء في مصر

سعر الكتاكيت البيضاء لدى شركة العناني بلغ 11.5 جنيه بدلا من 11.25 جنيه، والوطنية 12.5 جنيه بدلا من 11.75 جنيه، والقاهرة للدواجن 11 جنيها بدلا من 10.75 جنيه، وشركة الإسكندرية للدواجن 10.5 جنيه بدلا من 10 جنيهات، والفيروز 11.25 جنيه.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

كما ارتفع سعر بيع الكتاكيت البيضاء في شركة الوادي للدواجن إلي 11 جنيهًا بدلا من 10.75 جنيه، و متوقع لها أن تشهد تحركا جديدا في السعر خلال اليومين المقبلين.

أسعار الكتاكيت عمر يوم

وتستمر أسعار بيع الكتاكيت عمر يوم واحد في استقرارها في الأسواق المحلية، حيث يتراوح سعر الشركات من 4.5 جنيه إلى 6 جنيهات، بينما سعر البيع لدى الأهالي من خلال التربية المنزلية من 3.5 جنيه إلى 5.5 جنيه.