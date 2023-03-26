أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 26-3-2023 في مصر.. 50 قرشا ارتفاعا في «القاهرة للدواجن»

تباينت أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 26-3-2023 في مصر، في شركات الدواجن المنتجة للكتاكيت في السوق المحلية.

وتراوحت أسعار الكتاكيت اليوم من 15 إلي 21 جنيهًا للكتكوت الواحد.

وشهدت شركة القاهرة للدواجن ارتفاعًا بنحو 50 قرشا اليوم، فيما تراجعت شركات الفيروز والوطنية بنحو 1 جنيه لكل منهما

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 18.5 جنيها بدلا من 18 جنيهًا

شركة الفيروز 15 جنيها بدلا من 16 جنيهًا

شركة الوطنية 19 جنيها بدلا من 20 جنيهًا

شركة الوادي 20 جنيهًا

شركة العناني 21 جنيهًا

شركة مكة المكرمة 12 جنيهًا

شركة المصرية الهولندية 15 جنيهًا

شركة صيصان مصر 15.5 جنيه

شركة نيوجين 18.5 جنيه

شركة رواد النيل 15 جنيهًا

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، وتضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

وما زالت أسعار الكتاكيت تشهد عدم استقرار في حركة الأسعار، خاصة مع حلول شهر رمضان.

وكان الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، قد قال في تصريحات سابقة، إن أسعار الكتاكيت تشهد تراجعًا كبيرًا، وذلك مؤشر غير جيد نتيجة عزوف المربّين عن دخول سلالات جديدة نظرًا لارتفاع أسعار الأعلاف في السوق المحلية.