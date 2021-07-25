استقرت أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 25-7-2021، في شركات الدواجن الكبري، بعد استقرارها في الأسواق المحلية على مدار الأسبوع الماضي، بعد الارتفاعات التي شهدتها أسعار الكتاكيت في شركات الدواجن يوم الأحد الماضي، وأرجع تجار دواجن تلك الارتفاعات في أسعار الكتاكيت الي انتهاء موسم عيد الأضحى، وزيادة الطلب على الكتاكيت والدواجن .

أسعار الكتاكيت البيضاء في مصر

وبلغ سعر الكتكوت في شركة العناني 8.75 جنيه، والمراعي 6 جنيهات، والقاهرة 7.75 جنيه، والوطنية 8.25 جنيه، والإسكندرية 5.5 جنيه، والفيروز 7.5 جنيه .

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

استقرت أسعار بيع الكتاكيت البيضاء اليوم الأحد، في شركة الوادي للدواجن عند سعر 8.25 جنيه بعد ارتفاع أمس السبت بنحو جنيه .

أسعار الكتاكيت عمر يوم

استقر سعر الكتكوت عمر يوم بين التجار ليتراوح من 2.5 إلى 4 جنيهات، ولدى الأهالي من 2 إلى 3.5 جنيه، وذلك منذ منتصف شهر يونيو الماضي.