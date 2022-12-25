أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 25-12-2022 في مصر.. ارتفاع البيع في 8 شركات

ارتفعت أسعار الكتاكيت في مصر اليوم الأحد 25-12-2022، في شركات الدواجن العاملة في قطاع الثروة الداجنة، بما يتراوح من 50 قرشًا إلى 1.75 جنيه دفعة واحدة، وهي الزيادة الثانية بعد ارتفاعات أمس السبت.

وارتفع سعر البيع في شركة الفيروز بنحو 50 قرشَا، والقاهرة للدواجن بنحو 1.75 جنيه، وفي نيوهوب إيجيبت، والوطنية، والعناني، وآمات بنحو 1 جنيه، وفي الوادي، و البنا بنحو 1.5 جنيه لكل منها.

واستقر سعر البيع في شركتي الحمد، ورواد النيل على نفس أسعار أمس السبت، بينما لا يوجد إنتاج في الشركة المصرية الهولندية.

وتستحوذ مبيعات شركات الدواجن على النسبة الكبرى من مبيعات الكتاكيت في السوق المحلية، مقارنة مع مبيعات تجار التجزئة بالأسواق الشعبية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

القاهرة للدواجن 4.5 جنيه بدلا من 2.75 جنيه

نيوهوب إيجيبت للدواجن 6 جنيهات بدلا من 5 جنيهات

الحمد للأعلاف والدواجن 3 جنيهات

الوطنية 6 جنيهات بدلا م 5 جنيهات

الفيروز 4.5 جنيه بدلا من 4 جنيهات

العناني 7 جنيهات بدلا من 6 جنيهات

أمات 5 جنيهات بدلا من 4 جنيهات

الوادي 5.5 جنيه بدلا من 4 جنيهات

البنا 4.5 جنيه بدلا من 4 جنيهات

رواد النيل 3 جنيهات

المصرية الهولندية “لا يوجد انتاج اليوم” وسعر أمس 2.5 جنيه

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، في حين تضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

يُذكر أن الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة، قال في تصريحات سابقة، إن الدواجن والكتاكيت تحتاج إلى أعلاف شهريًّا بكَمية تصل إلى 1.5 مليون طن، ما بين ذرة، وفول صويا.