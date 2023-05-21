أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 21-5-2023 في مصر.. ارتفاع «الفيروز» و«نيوجين» وتراجع شركة واحدة

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 21-5-2023 في مصر، تباين في حركة شركات الدواجن الكبري العاملة في قطاع الثروة الداجنة في السوق المحلية، وذلك بعد الاستقرار الذي شهدته أمس السبت شركات الدواجن.

وارتفع سعر البيع في شركة الفيروز بنحو 50 قرشَا، بينما شهدت قفزة في شركة نيوجين بنحو 1 جنيه، وتراجعت جنيه واحد في شركة المصرية الهولندية.

واستقرت أسعار الكتاكيت اليوم في شركات القاهرة للدواجن، الوطنية، الوادي، العناني، مكة المكرمة، صيصان مصر، رواد النيل.

وبذلك يصبح متوسط سعر الكتكوت الواحد في السوق المحلية بين 12 و15.5 جنيه في شركات الدواجن، بينما أعلى سعر بيع هو 19 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 13 جنيهًا

شركة الفيروز 13 جنيهًا بدلا من 12.5 جنيه

شركة الوطنية 15 جنيهًا

شركة الوادي 15.5 جنيه

شركة العناني 19 جنيهًا

شركة مكة المكرمة 12 جنيهًا

شركة المصرية الهولندية 13 جنيها بدلا من 14 جنيهًا

شركة صيصان مصر 12 جنيهًا

شركة نيوجين 15.5 جنيه بدلا من 14.5 جنيه

شركة رواد النيل 12 جنيهًا

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا.