أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 20-8-2023 في مصر.. ارتفاعات من 50 قرشا إلى 3 جنيهات

ارتفعت أسعار الكتاكيت اليوم الاحد 20-8-2023 في مصر، بعدد من شركات الدواجن الكبرى العاملة في الثروة الداجنة بالسوق المحلية.

يشار إلى أن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار سنويًّا، وفقًا لبيانات شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة.

تراوحت الزيادات في شركات الدواجن بين 50 قرشَا و3 جنيهات دفعة واحدة، وذلك في 5 شركات عاملة في إنتاج الكتاكيت بالسوق المحلية.

واستقرت أسعار الكتاكيت اليوم في عدد 5 شركات أخري بالسوق المحلية.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 16.5 جنيه

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 18 جنيه بدلا من 16.5 جنيه

شركة الحمد للأعلاف والدواجن 20 جنيها بدلا من 17 جنيهًا

شركة الوطنية 18 جنيها بدلا من 17.5 جنيه

شركة الوادي 17.5 جنيه

شركة العناني 19.5 جنيه

شركة مكة المكرمة 12 جنيهًا

شركة المصرية الهولندية 18 جنيهًا بدلا من 16.5 جنيه

شركة نيوجين 18.75 جنيه بدلا من 18 جنيهًا

شركة رواد النيل 17.5 جنيه بدلا من 16.5 جنيه

وبذلك يكون متوسط أسعار الكتاكيت في السوق المحلية 12 جنيها في شركات الدواجن، بينما أعلى سعر بيع 20 جنيهًا.