أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 20-11-2022 في مصر.. تراجع يصل إلى 75 قرشا في 4 شركات

انخفضت أسعار الكتاكيت في مصر اليوم الأحد 20-11-2022، في 4 شركات من كبري الشركات العاملة في قطاع الثروة الداجنة، وذلك خلال تعاملات اليوم، وهي نيوهوب ايجيبت، والعناني، والوطنية، والوادي، مع استقرار وهدوء حذر في باقي الشركات والتي مازالت تحافظ على سعر البيع لديها.

وشهدت أسعار الكتاكيت تراجع في كل من شركات نيوهوب ايجيبت، والعناني، والوادي بنحو 50 قرشَا، بينما الوطنية تراجعت بنحو 75 قرشَا.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

القاهرة للدواجن 4.5 جنيه

نيوهوب إيجيبت للدواجن 8.75 جنيه بدلا من 9.25 جنيه

الحمد للأعلاف والدواجن 7 جنيهات

الوطنية 7.5 جنيه بدلا من 8.25 جنيه

الفيروز 6.5 جنيه

العناني 7 جنيها بدلا من 7.5 جنيه

أمات 6.5 جنيه

الوادي 6.5 جنيه بدلا من 7 جنيهات

البنا 6.2 جنيه

رواد النيل 5.5 جنيه

المصرية الهولندية 5 جنيهات

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، في حين تضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

يذكر أن الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة، قال، في تصريحات سابقة، إن الدواجن والكتاكيت تحتاج إلى أعلاف شهريًّا بكَمية تصل إلى 1.5 مليون طن، ما بين ذرة، وفول صويا.

وتستحوذ مبيعات شركات الدواجن على النسبة الكبرى من مبيعات الكتاكيت في السوق المحلية، مقارنة مع مبيعات تجار التجزئة بالأسواق الشعبية المنتشرة في محافظات الجمهورية.