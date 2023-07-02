أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 2-7-2023 في مصر.. ارتفاع 3 شركات وتراجع «المصرية الهولندية»

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الاحد 2-7-2023 في مصر، ارتفاع وانخفاض في حركة المبيعات وذلك بعد إستقرارها بأغلب شركات الدواجن العاملة في قطاع الثروة الداجنة، خلال أيام عيد الأضحي المبارك.

حيث قفزت اسعار البيع في شركة نيوجين بنحو 1.5 جنيه، وشركة العناني بنحو 1 جنيه، بينما ارتفعت شركة الوادي بنحو 50 قرشَا.

وانخفض سعر البيع في شركة المصرية الهولندية بنحو 50 قرشَا، مع ثبات باقي شركات الدواجن في السوق المحلية اليوم.

يشار إلي أن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، وفقَا لبيانات شعبة الدواجن في الغرفة التجارية في القاهرة.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 13 جنيهًا

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 14 جنيهًا

شركة الحمد للأعلاف والدواجن 13 جنيهًا

شركة الفيروز 14 جنيهًا

شركة الوطنية 15 جنيهًا

شركة الوادي 15 جنيه بدلا من 14.5 جنيه

شركة العناني 16 جنيهًا بدلا من 15 جنيهًا

شركة مكة المكرمة 15 جنيهًا

شركة المصرية الهولندية 12.5 جنيه بدلا من 13 جنيهًا

شركة نيوجين 17 جنيهًا بدلا من 15.5 جنيه

شركة رواد النيل 12 جنيهًا

وبذلك يكون متوسط أسعار الكتاكيت اليوم في السوق المحلية ما بين 12 جنيهًا في شركات الدواجن، بينما أعلى سعر بيع 17 جنيهًا.

وتنتظر الشركات العاملة في إنتاج الكتاكيت تحرك أسعار الكتاكيت نتيجة الركود التي تشهده حركة المبيعات .