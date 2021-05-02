أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 2-5-2021

استقرت اسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الاحد 2-5-2021, في الأسواق، على نفس معدلات إنخفاضات يوم الخميس الماضي، التي تراوحت من 2 إلي 5.75 جنيه ، لدي شركات الدواجن الكبري العاملة في قطاع الثروة الداجنة، حسب تأكيدات تجار الدواجن .

وقال أحمد محمد، تاجر دواجن، إن أسعار شركة العناني تراجعت بنحو 3.75 جنيه، والقاهرة بنحو 5.75 جنيه ، والوطنية بنحو 4.75 جنيه ، والمراعي بنحو 3.25 جنيه ، والإسكندرية بنحو 2 جنيه .

وأكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية في القاهرة، أن ارتفاع درجة الحرارة في اليومين الحاليين أدى إلى وجود حالة من استقرار أسعار البيع لدى شركات الدواجن.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

وبلغ سعر الكتكوت في شركة المراعي بنحو 3.5 جنيه ، والإسكندرية 5.5 جنيه ، والقاهرة بسعر 3.75 جنيه .

كما بلغ سعر الكتكوت في شركة الوطنية 6 جنيهات بدلا من 10.75 جنيه، والعناني 6 جنيهات بدلا من 9.75 جنيه.

وتراوحت أسعار الكتكوت الأبيض من 2.75 إلى 3 جنيهات، والكتكوت الساسو من 2 إلى 2.25 جنيه، والكتكوت البلدي من 3 إلى 3.25 جنيه.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

استقرت أسعار بيع الكتاكيت البيضاء، في شركة الوادي للدواجن اليوم الاحد عند معدلات اسعار البيع ليوم الخميس الماضي ليصبح سعر البيع 5 جنيهات بدلا من 9.5 جنيه .

أسعار الكتاكيت عمر يوم

وبلغ سعر الكتكوت عمر يوم في الشركات من 4 إلى 6 جنيهات، ولدى الأهالي تراوح من 3.5 إلى 5 جنيهات .

مع وجود زيادة واضحة في شراء الكتاكيت عمر يوم من الشركات، رغم ارتفاع سعرها، مقارنة بأسعار الأهالي .

تستمر اسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في الاسواق المحلية في استقرارها مع هدوء المبيعات لدي شركات الدواجن الكبري العاملة في قطاع الثروة الداجنة .