اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 2-5-2021

استقرار في اسعار بيع الكتاكيت
محمد مجدي 10:15 م, الأحد, 2 مايو 21 10:15 م, الأحد, 2 مايو 21

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استقرت اسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الاحد 2-5-2021, في الأسواق، على نفس معدلات إنخفاضات يوم الخميس الماضي، التي تراوحت من 2 إلي 5.75 جنيه ، لدي شركات الدواجن الكبري العاملة في قطاع الثروة الداجنة، حسب تأكيدات تجار الدواجن .

وقال أحمد محمد، تاجر دواجن، إن أسعار شركة العناني تراجعت بنحو 3.75 جنيه، والقاهرة بنحو 5.75 جنيه ، والوطنية بنحو 4.75 جنيه ، والمراعي بنحو 3.25 جنيه ، والإسكندرية بنحو 2 جنيه .

وأكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية في القاهرة، أن ارتفاع درجة الحرارة في اليومين الحاليين أدى إلى وجود حالة من استقرار أسعار البيع لدى شركات الدواجن.

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أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

وبلغ سعر الكتكوت في شركة المراعي بنحو 3.5 جنيه ، والإسكندرية 5.5 جنيه ، والقاهرة بسعر 3.75 جنيه .

كما بلغ سعر الكتكوت في شركة الوطنية 6 جنيهات بدلا من 10.75 جنيه، والعناني 6 جنيهات بدلا من 9.75 جنيه.

وتراوحت أسعار الكتكوت الأبيض من 2.75 إلى 3 جنيهات، والكتكوت الساسو من 2 إلى 2.25 جنيه، والكتكوت البلدي من 3 إلى 3.25 جنيه.

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أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

استقرت أسعار بيع الكتاكيت البيضاء، في شركة الوادي للدواجن اليوم الاحد عند معدلات اسعار البيع ليوم الخميس الماضي ليصبح سعر البيع 5 جنيهات بدلا من 9.5 جنيه .

أسعار الكتاكيت عمر يوم

وبلغ سعر الكتكوت عمر يوم في الشركات من 4 إلى 6 جنيهات، ولدى الأهالي تراوح من 3.5 إلى 5 جنيهات .

مع وجود زيادة واضحة في شراء الكتاكيت عمر يوم من الشركات، رغم ارتفاع سعرها، مقارنة بأسعار الأهالي .

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تستمر اسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في الاسواق المحلية في استقرارها مع هدوء المبيعات لدي شركات الدواجن الكبري العاملة في قطاع الثروة الداجنة .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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