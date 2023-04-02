أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 2-4-2023 في مصر.. 1.75 جنيه ارتفاعا في القاهرة للدواجن

تباينت أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 2-4-2023 في مصر، وذلك بعد أول يوم من استقرارها أمس السبت.

وشهدت أسعار الكتاكيت اليوم تباين في الأسعار حيث ارتفعت من 50 قرشَا إلي 1.75 جنيه في شركات الدواجن العاملة في قطاع الثروة الداجنة.

وتراوحت أسعار الكتاكيت اليوم من 10 جنيهات أقل سعر، و18 جنيهًا أعلي سعر في السوق المحلية.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 14 جنيهًا بدلا من 12.25 جنيه

شركة الفيروز 13.5 جنيه بدلا من 13 جنيهًا

شركة الوطنية 16 جنيهًا

شركة الوادي 16 جنيهًا بدلا من 15 جنيها

شركة العناني 18 جنيهًا

شركة مكة المكرمة 10 جنيهات

شركة المصرية الهولندية 11 جنيهًا بدلا من 8 جنيهات

شركة صيصان مصر 11.5 جنيه

شركة نيوجين 15 جنيهًا

شركة رواد النيل 14 جنيهًا

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، وتضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

ومن المتوقع وجود ارتفاعات خلال تعاملات شركات الدواجن المنتجة للكتاكيت خلال حركة المبيعات المسائية.

وحافظت عدد من شركات الدواجن على أسعار الكتاكيت اليوم وهي رواد النيل، نيوجين، صيصان مصر، مكة المكرمة، العناني، الوطنية.