أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 19-3-2023 في مصر.. تراجع من 25 قرشَا إلي 3 جنيهات في الشركات

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 19-3-2023 في مصر تراجع ملحوظ في الأسعار في أغلب شركات الدواجن العاملة في إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية.

وانخفضت أسعار الكتاكيت اليوم من 25 قرشَا إلي 3 جنيهات في العديد من شركات الدواجن، في حين استقر سعر البيع في شركة رواد النيل.

وتراوحت أسعار الكتاكيت من 18 إلي 25 جنيها للكتكوت

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 21 جنيها بدلا من 24

شركة الفيروز 21 جنيها بدلا من 23

شركة الوطنية 25 جنيها بدلا من 27

شركة الوادي 22.5 جنيه بدلا من 25

شركة العناني 25 جنيها بدلا من 26.5

شركة مكة المكرمة 17 جنيها بدلا من 20

شركة المصرية الهولندية 18 جنيها بدلا من 21

شركة صيان مصر 21 جنيها بدلا من 21.25

شركة نيوجين 24.5 جنيه بدلا من 27

شركة رواد النيل 21 جنيها

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، وتضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

ومازالت أسعار الكتاكيت تشهد عدم استقرار في حركة الأسعار، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.