تستمر أسعار الكتاكيت، اليوم الأحد 18-7-2021 ، في استقرارها في الأسواق المحلية، بعد الارتفاعات التي شهدتها في شركات الدواجن الكبرى، منتصف الأسبوع الحالي من 50 قرشًا إلى 1.75 جنيه في شركات العناني والقاهرة والوادي والفيروز والوطنية والمراعي، في حين تراجع سعر البيع بشركة الإسكندرية بنحو 50 قرشًا، وفق تجار الدواجن في القاهرة.

أسعار الكتاكيت البيضاء في مصر

وبلغ سعر الكتكوت في شركة العناني 8 جنيهات، والمراعي 5.75 جنيه، والقاهرة 6.5 جنيه، والوطنية 7.75 جنيه، والإسكندرية 5.5 جنيه، والفيروز 6 جنيهات.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

واستقرت أسعار بيع الكتاكيت البيضاء، اليوم الاحد ، في شركة الوادي للدواجن عند سعر 7.25 جنيه، بدلًا من 5.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت عمر يوم

استقر سعر الكتكوت عمر يوم بين التجار على أسعار يوم الخميس ليتراوح من 2.5 إلى 4 جنيهات، ولدى الأهالي من 2 إلى 3.5 جنيه، وذلك منذ منتصف شهر يونيو الماضي.