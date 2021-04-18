أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 18-4-2021

حافظت اسعار الكتاكيت اليوم الاحد 18-4-2021 ، على استقرار معدلات بيعها، في شركات الدواجن الكبرى، بعد موجة التذبذب التي حدثت يوم الجمعة الماضية في السوق المحلية ، مع احتمالية حدوث تحركات جديدة في الأسعار خلال الاسبوع الجاري، وفقًا لتأكيدات أحمد محمد، تاجر دواجن في سوق الوايلي بالعباسية.

وأكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية في القاهرة، ارتفاع درجة الحرارة في اليومين الحاليين ، ادي الي وجود حالة من استقرار اسعار البيع لدي شركات الدواجن .

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

بلغ سعر الكتكوت في شركة المراعي 6.75 جنيه، والإسكندرية 7.50 جنيه، والقاهرة 9.50 جنيه، وشركة الوطنية 10.75 جنيه، والعناني 9.75 جنيه.

وتراوحت أسعار الكتكوت الأبيض بين 7 إلى 8 جنيهات، والكتكوت الساسو من 4 إلى 4.75 جنيه، والكتكوت البلدي مستقر عند سعر 3 جنيهات.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

وتستمر أسعار بيع الكتاكيت البيضاء، اليوم الاحد، في شركة الوادي للدواجن، استقرارها عند سعر 9.5 جنيه .

أسعار الكتاكيت عمر يوم

وتراوحت أسعار بيع الكتاكيت عمر يوم في الأسواق، بين 7.25 جنيه لدى الشركات، و7.5 جنيه لدى الأهالي، مع وجود زيادة في شراء الكتاكيت عمر يوم من الشركات.