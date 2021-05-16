اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 16-5-2021

تراجع 1 جنيه في سعر كتاكيت عمر يوم و50 قرشا انخفاضا لدى العناني
محمد مجدي 2:13 م, الأحد, 16 مايو 21 2:13 م, الأحد, 16 مايو 21

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شهدت حركة أسعار الكتاكيت، اليوم الأحد 16-5-2021 ، استقرارًا في مختلف شركات الدواجن الكبرى بالأسواق، على أسعار يوم الثلاثاء الماضي، ما عدا شركة العناني والتي تراجعت بنحو 50 قرشا حسب تأكيدات أحمد محمد، تاجر دواجن في سوق الوايلي بالعباسية.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

بلغ سعر الكتكوت في شركة العناني 7 جنيهات ، بدلا من 7.5 جنيه وشركة المراعي 4 جنيهات، وشركة القاهرة 4.5 جنيه.

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كما سجل سعر البيع في شركة الإسكندرية 4.5 جنيه، وشركة الوطنية 6 جنيهات.

وتراوح سعر بيع الكتكوت الأبيض من 2.75 إلى 3 جنيهات، والكتكوت الساسو من 2 إلى 2.25 جنيه، والكتكوت البلدي من 3 إلى 3.25 جنيه.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

استقرت أسعار شركة الوادي للدواجن في بيع الكتاكيت البيضاء لديها، اليوم الأحد ، عند سعر البيع 5 جنيهات، على أسعار يوم الثلاثاء الماضي.

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أسعار الكتاكيت عمر يوم

وبلغ سعر الكتكوت عمر يوم في الشركات من 3 إلى 5 جنيهات، ولدى الأهالي تراوح من 2.5 إلى 4 جنيهات، وتشهد الأسواق زيادة واضحة في شراء الكتاكيت عمر يوم من الشركات، رغم ارتفاع سعرها، مقارنة بأسعار الأهالي.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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