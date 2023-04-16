أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 16-4-2023 في مصر.. القاهرة للدواجن 7.25 جنيه

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 16-4-2023 في مصر، استقرارا وهدوءا في حركة التداول.

وذلك بعد تذبذب حركة الأسعار خلال الأيام الماضية، ما بين ارتفاع وانخفاض في كبرى الشركات العاملة في إنتاج الكتاكيت.

وتراوحت أسعار الكتاكيت في الشركات اليوم ما بين 7.25 جنيه أقل سعر، و13 جنيهًا أعلى سعر.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 7.25 جنيه

شركة الفيروز 9 جنيهات

شركة الوطنية 10 جنيهات

شركة الوادي 10 جنيهات

شركة العناني 13 جنيهًا

شركة مكة المكرمة 8 جنيهات

شركة المصرية الهولندية 5 جنيهات

شركة صيصان مصر 7 جنيهات

شركة نيوجين 9.25 جنيه

شركة رواد النيل 7.5 جنيه

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، وتضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

كان سامح السيد رئيس شعبة الدواجن فى الغرفة التجارية بالجيزة، أكد على استمرار الهبوط فى أسعار الكتاكيت والتى من شأنها هبوط مستقبلى فى سعر الدواجن بالأسواق.

مشيرا إلى أن سعر الكتكوت الأبيض تراجع إلى مستويات 6 جنيهات مقابل مستويات 21 جنيها تقريبا الشهر الماضى، وكذلك الساسو هبط إلى 6 جنيهات فى معاملات اليوم.

أن سعر الكتكوت البلدي انخفض إلى مستويات 6 جنيهات فى المزارع اليوم والهجين يسجل 5 جنيهات وكذلك الفيومى 5 جنيهات أيضاً، فى حين يسجل البط المولار 17 جنيها والمسكوفى 23 جنيها والبيور 12 جنيها